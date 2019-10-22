رئاسة البرلمان توجه أعضاء المجلس بمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظات

2019/10/22 | 18:40

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{بغداد: الفرات نيوز} وجَّهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بالحضور يومي الأربعاء والخميس {23 - 24 تشرين الأول} في محافظاتهم مع اللجان المشكلة من مجلس الوزراء؛ للقاء المتظاهرين وممارسة دورهم الرقابي في تلبية ومتابعة تنفيذ مطالب أبناء المحافظات المختلفة، بحسب بيان مقتضب لرئاسة المجلس.





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