مقرب من الصدر يدعو جميع اتباعه الى التأهب ليل الخميس القادم

2019/10/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر جميع اتباع التيار الى التأهب ليل الخميس المقبل.

وذكرت الصفحة في منشور لها على فيسبوك:"قرارعلى كل من:1- الاداريين والعاملين وبالخصوص المكتب الخاص2- الهيئة السياسية وكتلة سائرون3- سرايا السلام4- القاعدة الشعبية الواعية5- الجهة الامنية الخاصة6- اللجنة الخدميةالبقاء على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئوالتأهب لكل امرمن ليلة الخميس القادم 26 من شهر صفر والى اشعار اخر...



وذلك بسبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر..



بشرط القيام بالواجب الاخلاقي والشرعي بما يخص ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرينعلى الجميع تطبيق القرار بدون تواني".



انتهى

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