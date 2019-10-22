عبد المهدي ينشر على فيس بوك تعيين جميع خريحي الشهادات العليا قبل تظاهرات 25 اكتوبر … والاف التعليقات ضده – شاهد

2019/10/22 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي منشورا على صفحته على فيس بوك و تويتر انه ” مجلس الوزراء يقرر تعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من ضوابط التعيين المذكورة في موازنة ٢٠١٩ ، والاستثناء يشمل جميع الوزارات” .و فور لحظات من المنشور الذي يبدو انه محاولة لاستمالة المتظاهرين و التغطية على […]

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