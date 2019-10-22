مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة تسوية الالتزامات المترتبة بذمة وزارة الكهرباء تجاه النفط

2019/10/22 | 18:44

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أبلغت دائرة عقارات الدولة، محافظ البصرة، اسعد العيداني، افراز 5 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع على العوائل المشمولة في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب مدير عام عقارات الدولة، موجهة إلى محافظ ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، المقرر اجرائها خلال العام المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين، الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات

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