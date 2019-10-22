مع قرب تظاهرات 25 أكتوبر.. الصدر يصدر عدة قرارات إلى جميع تشكيلات تياره

2019/10/22 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدة قرارات نقلا عن الصدر إلى جميع تشكيلات وهيئات التيار الصدري، تزامنا مع قرب انطلاق تظاهرات 25 أكتوبر.وكانت قرارات كالتالي: على كل من: 1- الاداريين والعاملين وبالخصوص المكتب الخاص 2- الهيئة السياسية وكتلة سائرون 3- سرايا السلام 4- القاعدة الشعبية الواعية 5- […]

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