استشهاد ضابطين كبيرين اثناء التصدي لهجوم إرهابي في سامراء جنوبي صلاح الدين

2019/10/22 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى وزير الداخلية ياسين الياسري، قائد الفرقة الرابعة شرطة اتحادية في محافظة صلاح الدين، بعد استشهاده خلال التصدي لهجوم إرهابي في سامراء.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية استشهاد اللواء علي اللامي، والعميد محمد علاوي، مدير عمليات الفرقة الرابعة، إضافة الى عدد من حماياتهما في كمين من قبل فلول تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة البزول خلف قصر العاشق في قضاء سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين.

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