التربية تُلزم ادارات المدارس بطبع جدول الامتحانات ويكون بإمضاء ولي الأمر عليه

2019/10/22 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

الزمت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ادارات المدارس التابعة للمديريات العامة في المحافظات بطبع جدول الامتحانات المدرسية للصفوف غير المنتهية على التلاميذ ، على أن يتم تسليمهُ الى ولي الأمر للتوقيع عليه.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوزارة رصدت في السنوات الأخيرة وجود حالات كثيرة لتغيب التلاميذ والطلبة عن مواعيد امتحاناتهم سواء كانت في نصف السنة ونهاية الكورسين الاول والثاني وكذلك الدور الثاني ، أذ تمثل هذه الحالة عدم اهتمام وتوخي الدقة في تبليغ الممتحنين وأولياء الامور بالمواعيد المقررة ، لذا دأبت وزيرة التربية سها خليل بك بإصدار تعليمات تنص على قيام إدارات المدارس بطبع الجداول الأمتحانية لكل صف مدرسي ويسلم الى التلاميذ او الطالب لغرض قيام ولي الامر بالتوقيع عليه ليكون تبليغ رسمي لهُ وفق استمارة معدة لهذا الغرض على ان يتم حفظها في ملفهم الخاص".

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