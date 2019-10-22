توزيع سندات الملكية لـ 400 موظف نفطي بالنهراون.. والوزارة تعد بمزيد من المشاريع السكنية

2019/10/22 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على توفير الحياة الكريمة للموظفين من خلال انشاء المجمعات السكنية كجزء من التزام مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن الغضبان "حضر حفل توزيع سندات الملكية لدور المجمع السكني النفطي في النهروان لـ 400 من موظفي شركة الاستكشافات النفطية".

وقال الوزير إن "الوزارة تخطط لمشاريع اخرى تشمل إنشاء مجمعات سكنية، فضلا عن توزيع الأراضي".

وأوعز الوزير وفقا للبيان الى الشركات والدوائر المعنية بـ "المضي قدما لتنفيذ المشاريع التي توفر الحياة الكريمة للعاملين في القطاع النفطي".

وتعهد بـ "المضي في تطوير الثروات النفطية والغازية في البلاد، وزيادة الايرادات المالية للخزينة الاتحادية التي من خلالها يتم دعم المشاريع الخدمية وتطوير البنى التحتية للبلاد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري ان "الشركة وزعت (400) سند ملكية دار لشاغلي المجمع النفطي السكني في النهروان استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2011 ".

واشار نوري إلى ان "مساحة الدار الواحدة (150) م2 بطابقين ، موضحا ان التمليك يتم وفق نظام التقسيط المريح على مدى 35 سنة وفقا لقرار مجلس الوزراء (165) لسنة 2019 ".

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