2019/10/22 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت هيئة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، على تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات، وفيما أشارت إلى ان التقرير يجانب الحقيقة، أكدت أنها تعاملت مع وسائل الإعلام خلال التظاهرات بحدود قانونها وصلاحياتها.وقال عضو مجلس أمناء الهيئة سالم مشكور في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “ما ورد في التقرير بخصوص ما سمي عدم اتخاذ إجراءات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الإعلام والاتصالات ترد على تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات ترد على تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات ترد على تقرير لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).