الشرطة والزوراء يقعان في فخ التعادل امام نفط ميسان والميناء بالدوري الممتاز

2019/10/22 | 19:15

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بغداد اليوم

وقع فريقا الشرطة والزوراء بفخ التعادل وبنفس النتيجة 2-2 امام نفط ميسان والميناء ، في اهم مباراتين بالجولة...





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