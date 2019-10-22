تظاهرات 25 أكتوبر.. سيناريوهات متعددة.. ترقب وهلع في بغداد

2019/10/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق وسط موجة غضب شديدة، يستعد آلاف من العراقيين للخروج بتظاهرة كبيرة يوم 25 من الشهر الجاري، للمطالبة بإسقاط الحكومة العراقية وإصلاح الأوضاع الخدمية والاقتصادية.التظاهرات تتجدد بعد […]

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