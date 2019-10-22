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محافظ واسط: الحكومة فقط للوزراء


محافظ واسط: الحكومة فقط للوزراء
2019/10/22 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

محافظ واسط: الحكومة فقط للوزراء

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محافظ واسط: الحكومة فقط للوزراء

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