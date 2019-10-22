ذي قار تمسي على حادث سير مروع بين ثلاث مركبات و15 بين قتيل وجريح

2019/10/22 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان حادث سير مروع وقع شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " حادث سير مروع وقع على الطريق السريع الرابع بين الناصرية وقضاء الشطرة بين ثلاث مركبات وانتهى بمصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة".





وبين، أن " الأجهزة الأمنية قامت قامت بنقل جثث المتوفين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ".

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