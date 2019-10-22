المنافذ الحدودية: اتلاف شحنتين من الالبان منتهية الصلاحية في المنذرية

2019/10/22 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف شحنتين من الألبان منتهية الصلاحية في منفذ المنذرية

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