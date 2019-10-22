2019/10/22 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان تنفيذ 299 مشروعا مهما وستراتيجيا في جميع محافظات الاقليم، ومن المقرر ان يشهد العام المقبل استكمال العديد من مشاريع تنمية المحافظات والبترودولار في اربيل ودهوك ومطار دهوك.

ووفقا للكتاب ذي العدد 7887 الصادر في 19 من تشرين الاول الجاري من قبل رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان وموجه الى وزارة المالية والاقتصاد فان الموافقة حصلت على تنفيذ 299 مشروعا ستراتيجيا قي محافظات الاقليم.

ووفقا للقرار فان 184 مشروعا لتنمية المحافظات ستنفذ وذلك بتوفير الاموال لها نقدا، وكذلك لـ76 مشروعا اخر بشرط ان تكون المشاريع كاملة بنسبة 75 بالمائة.

كما وافق المجلس في قراره على اتمام 10 مشاريع اخرى متعلقة ببناء السايلوهات والطرق، وكذلك تنفيذ 65 مشروعا غير ستراتيجي.

وفي الوقت نفسه كلف مجلس الوزراء دائرة التنسيق والمتابعة لحسم المشاريع غير المنفذة خارج ميزانية الاستثمار وتنمية المحافظات مع استحصال المعلومات بشأن مشروع بناء مطار دهوك.

ومن المشاريع التي ستتم دراستها بدقة هي مشاريع تنمية المناطق المختلفة وتنمية الجامعات ومشاريع البترودولار في اربيل ودهوك ومشروع ايرادات الوزارات.

وستقوم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم بتأمين المبالغ خلال اسبوع واحد للمشاريع التي تبلغ اقيامها 420 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).