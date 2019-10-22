التعليم توضح قرار مجلس الوزراء في تعيين الشهادات العليا

2019/10/22 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار مجلس الوزراء بتعيين أصحاب الشهادات العليا.

وقال وزير التعليم قصي السهيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدم به بخصوص قيام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من الضوابط المذكورة في البند اولا من القسم الثالث / التعيين من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2019 وهذة السنة فقط علما ان الاستثناء يشمل جميع الوزارات".وأكد السهيل "بانه يعمل بكل جهده من اجل استيعاب جميع حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على الوزارات كافة من اجل ضمان حقوقهم وحسب البرنامج الحكومي".انتهى

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