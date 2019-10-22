المجمع الفقهي يصدر بياناً بشأن التظاهرات ويوجه طلباً للرئاسات الثلاث

2019/10/22 | 19:46

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا طالب فيه...





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