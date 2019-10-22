عاجل | التغيير تكشف بالوثائق عن فضيحة من العيار الثقيل في وزارة النقل

2019/10/22 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثائق حصلت عليها قناة التغيير عن فضيحة من العيار الثقيل في وزارة النقل، حيث حصلت التغيير على وثيقة لطلب مقدم من قبل موظف في قسم أمن وحماية الطائرات يختار فيه القسم الذي يريد العمل به والمنصب والدولة التي يريد الذهاب اليها.وتشير الوثائق الى ان الموظف “الحسن فاضل هلال” في قسم أمن وحماية الطائرات يطلب من وزير النقل “عبدالله لعيبي” نقله الى القسم التجاري وتحديدا معاون مدير محطة أنقرة، مع موافقة الوزير وطلبه من إدارة الخطوط الجوية العراقية إجراء اللازم ونقله الى القسم الذي يرغب بالعمل فيه.

كما حصلت التغيير على وثيقة أخرى تؤكد صدور أمر وزاري موقع من قبل مساعد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية يتضمن نقل الموظف من قسم أمن وحماية الطائرات الى مكتب الشركة في أنقرة بصفة معاون مدير محطة.

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