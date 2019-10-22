الطلبة يستهل عودته لدوري الكرة بملاقاة نفط الجنوب

2019/10/22 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بلال زكي

يستهل فريق الطلبة عودته لدوري الكرة الممتاز بمواجهة نفط الجنوب في ملعب الشعب الدولي عصر اليوم الاربعاء ضمن ختام مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى.

ولم يتمكن الطلبة من خوض مبارياته في الجولات الثلاث السابقة بقرار آسيوي نتيجة خلافات مالية بين بعض اللاعبين الذين مثلوه سابقا وادارة النادي.

ومنح اتحاد الكرة الطلبة موافقة مشروطة بتسوية جميع مشكلاته خلال شهر واحد.

ويسعى الانيق الذي استعان بالمدرب أحمد خلف على رأس الجهاز الفني إلى عدم الالتفات الى المشكلات الادارية التي تعصف بالفريق وتقديم مستويات جيدة تشفع له بخطف النقاط الثلاث واسعاد الجماهير التي تمني النفس بعودة فريقها إلى سابق عهده.

من جهته يتطلع الفريق البصري الى مضاعفة محن مضيفه عبر اقتناص الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.

وفي لقاء آخر يحتضن ملعب التاجي عصر اليوم لقاء الحدود والنجف، وسيحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث والاقتراب من فرق المقدمة.

على صعيد متصل حققت أندية النفط ونفط الوسط والصناعات الكهربائية الفوز في مبارياتهما أمام الديوانية والسماوة وفريق القاسم الوافد الجديد لدوري الأضواء.

واستغل النفط عامل الارض جيدا واقتنص فوزا مهما قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للديوانية الذي اشتكى مدربه من عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وحقق نفط الوسط الأهم في مباراته أمام السماوة بخروجه فائزا بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء حفل بالاثارة والندية خلال دقائقه الأخيرة.

ومني فريق القاسم بخسارة جديدة أمام الصناعات الكهربائية بهدفين من دون مقابل في المواجهة التي احتضنها ملعب الصناعة.

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