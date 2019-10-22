مجلس النواب: الجلسة المقبلة ستعقد يوم السبت المقبل وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين

2019/10/22 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بياناً بخصوص الجلسة المقبلة للمجلس والتي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل وتخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين ومناقشة التقرير النهائي الحكومي.

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