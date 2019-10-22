مجلس النواب يحدد جلسته المقبلة وماذا سيناقش فيها

2019/10/22 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، موعد جلسة البرلمان المقبلة.

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "سبق وأن حددت رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع رؤساء الكتل مواعيد عقد الجلسات لشهر تشرين الأول وبما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعقد 8 جلسات شهريا، مع مراعاة مواعيد زيارة أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين {عليه السلام}؛ وعليه فإن الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري، وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين".وأكد انه "لم يرد إلى رئاسة مجلس النواب حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة".انتهى

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