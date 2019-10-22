أردوغان يعلن السيطرة على 4 آلاف كم مربع شمال شرق سوريا

2019/10/22 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات التركية على، 4 آلاف كيلو متر مربع، في شمال شرق سوريا.

بغداد اليوم _ متابعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إخلاء الأراضي السورية من الوجود العسكري الأجنبي.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره التركي، في

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للمساعدة في خفض التوتر بين سوريا وتركيا، فيما شددت على سعيها منع تأثير العملية التركية في شرق الفرات على بدء عمل اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول&qu

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيسحب خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى انتخابات عامة إذا لم يمررها البرلمان قبل موعد "بريكست".

وأوضح جونسون في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين، اليوم الث

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