بالصور.. كيم كاردشيان تحصل على هدية غير تقليدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها

2019/10/22 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن هدية زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست اليها في عيد ميلادها الـ 39 الذي صادف يوم 21 من شهر أكتوبر 2019.النجمة العالمية قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام إن كاني ويست تبرع بمليون دولار أمريكي لمصلحة السجون باسمها احتفالا بعيد ميلادها.ونشرت كيم كاردشيان الشهادة […]

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