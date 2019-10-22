الزرفي يطالب بكشف الشخصيات والجهات التي اصدرت أوامر إطلاق النار على المتظاهرين

2019/10/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عدنان الزرفي، الامين العام لحركة الوفاء العراقية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، بكشف الشخصيات والجهات التي اصدرت أوامر إطلاق النار على المتظاهرين

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، ان "نتائج التحقيق في قمع الاحتجاجات ظهر من مجرياتها تنظيم واضح في جميع المحافظات ان هذا التنظيم يدل على إعطاء أوامر عليا لضرب المتظاهرين بهذه القسوة".

واضاف"لذلك نطالب ان يكشف التحقيق"مراجع القرار الاولى والشخصيات والجهات التي اصدرت أوامر إطلاق النار لا ان نضحي بثلة من قادة الدفاع والداخلية".

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