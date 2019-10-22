2019/10/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه سيستأنف جلساته اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، أنه "سبق وأن حددت رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع رؤساء الكتل مواعيد عقد الجلسات لشهر تشرين الأول، وبما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعقد 8 جلسات شهريا، مع مراعاة مواعيد زيارة الأربعينية".

وأضاف بيان الامانة أن "الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري، وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، هذا ولم يرد إلى رئاسة مجلس النواب حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعلن استئناف جلساته السبت المقبل.. لم تردنا طلبات عقد جلسة طارئة!) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعلن استئناف جلساته السبت المقبل.. لم تردنا طلبات عقد جلسة طارئة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).