عوائل ايزيدية تعود إلى شنگال، تعرف على عدد العائدين

2019/10/22 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بعد مرور أكثر من خمسة أعوام من النزوح في مخيمات إقليم كوردستان، عادت اليوم الثلاثاء 22.10.2019، اربع عائلات من النازحين الايزيديين القاطنين في مخيم بيرسفي 2 ضمن محافظة دهوك إقليم كوردستان العراق إلى مركز قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.العائدين إلى مركز القضاء يشتكون من قلة الخدمات …

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