2019/10/22 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية والتعليم اللبناني يعلن إغلاق المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/22 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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