التربية تعلن إجراءً جديداً بشأن جدول امتحانات الصفوف غير المنتهية

2019/10/22 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة عدا اقليم كردستان بإلزام ادارات المدارس بطبع جدول الامتحانات المدرسية للصفوف غير المنتهية على عدد التلاميذ والطلبة لكل صف مدرسي.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه يتم "تسليم الجدول للطلبة لغرض قيام ولي الامر بالتوقيع عليه ليكون ذلك تبيلغ رسميا له وفق استمارة معده بهذا الخصوص تحفظ في ملف التلميذ والطالب".وأوضح البيان، إن "هذا التوجيه يأتي لوجود حالات كثيره لتغيب التلاميذ والطلبة في السنوات الاخيرة عن مواعيد امتحاناتهم سواء كانت في نصف السنة ونهاية الكورس الاول ونهاية الكورس الثاني والدور الثاني وكذلك لما تمثل هذه الحالة من عدك اهتمام وتوخي الدقة في تبليغ التلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد جداول الامتحانات".انتهى

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