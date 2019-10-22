برلمان كوردستان يطالب المالية باستئناف دفع الاجور الدراسية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين

2019/10/22 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، انه حث وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان على استئناف دفع الاجور الدراسية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين بأسرع وقت ممكن.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، انه بهدف ايصال مشكلات ومعوقات الطلبة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين قامت لجنة شؤون الشهداء وضحايا الابادة الجماعية والسجناء السياسيين برئاسة رئيس اللجنة سوسن محمد ميرخان ورفقة مقرر اللجنة هژان حسن كويستاني وعدد من الاعضاء، بزيارة وزارة المالية وتم استقبال الوفد من قبل الوزير اوات جناب نوري.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة التباحث بشأن المشكلات التي تواجه الطلبة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم ايقاف اجورهم الدراسية، مشيرا الى ان اللجنة طالبت بالسعي لدفع اجورهم الدراسية بأسرع وقت ممكن.

وشدد البيان على التنسيق بين لجنة الشهداء وكل من وزارات الشهداء والمالية، لافتا الى انه بعد الاجتماع قررت اللحنة ان تقوم بابلاغ رئاسة برلمان كوردستان مضمون الزيارة بتقرير مفصل.

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