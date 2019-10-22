ائتلاف علاوي يقترح تشكيل لجنة لتعديل الدستور بمدة لا تتجاوز السنة وإلغاء مفوضية الانتخابات

2019/10/22 | 20:48

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بغداد اليوم _ بغداد

اقترح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لتعديل الدستور بمدة لا ت...





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