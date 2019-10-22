English | كوردى

يونامي تعلن تقريرها: القوات الأمنية قتلت عمداً متظاهرين عُزل


يونامي تعلن تقريرها: القوات الأمنية قتلت عمداً متظاهرين عُزل
2019/10/22 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يونامي تعلن تقريرها: القوات الأمنية قتلت عمداً متظاهرين عُزل

تأریخ التحریر: : 2019/10/22 21:07

• 53 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي تعلن تقريرها: القوات الأمنية قتلت عمداً متظاهرين عُزل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي تعلن تقريرها: القوات الأمنية قتلت عمداً متظاهرين عُزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).

كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا