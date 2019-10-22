مدرب الديوانية يستقيل من تدريب الفريق

2019/10/22 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم مدرب الديوانية، صادق سعدون، تقديم استقالته من تدريب الفريق.

وتأتي إستقالة سعدون بعد خسارة فريقه اليوم 1- 3 أمام النفط في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.انتهى

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