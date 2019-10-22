أياد علاوي: المنبر العراقي سيكون مع تبني مطالب المتظاهرين ولن يكون ضمن القامعين لهم

2019/10/22 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد علاوي أن المنبر العراقي سيكون مع تبني مطالب المتظاهرين المشروعة ولن يكون ضمن القامعين لهم، متعهدا بتنسيق لقاءات بين المتظاهرين ورئيس الوزراء للاستماع الى مطالبهم بشكل مباشر

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