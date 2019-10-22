2019/10/22 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أي اتجاه يسير العالم بعد ثلاثين سنة من التحولات التي عاشتها أوروبا الشرقية؟ شرارة صغيرة تكفي لاشعال نار الاحتجاجات.



ما أن تردد أن تطبيقة واتساب لم تعد مجانية حتى تحرك الشارع في لبنان.



مظاهرات خرجت في تشيلي بسبب زيادة في تذكرة المترو.



وفي السودان بدأت الاحتجاجات على الزيادة في سعر الخبز ناهيك عما حصل في فرنسا مع السترات الصفراء بسب الزيادة في سعر البنزين.



مظاهرات تأخذ طابعا اجتماعيا في البداية لتتحول إلى مطالبة بإسقاط النظام.



يناقش هذه الظاهرة سميرة مبيض، كاتبة سياسية، وسعيد شعيا، باحث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية، ومحمد علي السويسي، صحفي مختص في تكنولوجيا الاتصال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم-احتجاجات: شعوب رافضة لأنظمة قائمة؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم-احتجاجات: شعوب رافضة لأنظمة قائمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).