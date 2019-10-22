التحالف الكردستاني يسلم قائمة كتلته الانتخابية الى مفوضية الانتخابات

2019/10/22 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الكردستاني، تسليمه قائمة كتلته الانتخابية، الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد أعضاء في القائمة، ان وفدا من لجان الانتخابات بالاحزاب التي تمثل التحالف، قام بزيارة للعاصمة بغداد، سلم خلالها قائمة الكتلة الى المفوضية، بعد تثبيتها واكمال الإجراءات القانونية، وتقديم الشعار الخاص بها، واختيار رئيس للقائمة.

ومن الجدير بالذكر، ان ثلاثين حزبا وكيانا سياسيا من الأحزاب الكردية، إضافة الى الأحزاب المسيحية والتركمانية وعدد من الأقليات الأخرى، قد أعلنت في وقت سابق تشكيل قائمة موحدة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بهدف المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، المقرر اجراؤها في نيسان من العام المقبل.

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