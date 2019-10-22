وليد حبوش: كنْ مبتسماً وازرع الفرح

بغداد / زينب صاحب
بدأ مشواره الفني بالغناء، ثم اتجه في ما بعد الى عالم الاطفال، فقدم لهم اغاني وبرامج اشهرها برنامج " نادي هيلا هوب " الذي مازال راسخاً في ذاكرة العديد من الاجيال، بعدها مر ضيفنا بمحطات عملية مختلفة حصد خلالها النجاح والتألق وليد حبوش ضيف "الصباح كافيه" لهذا اليوم
*حدث من الماضي عالق في ذاكرتك؟
- دخولي للاذاعة والتلفزيون عام 1980
*لازمة ترددها باستمرار؟
- كنْ مبتسماً متفائلاً وازرع الفرح والمرح اينما تحل.
*تأمل المستقبل؟
-غداً سيكون اجمل.
*حدث انعطف بحياتك؟
- تقديم البرامج.
*هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟
-نعم لان عملي هو هوايتي منذ الصغر.
*ماالذي يستفزك جمالياً؟
- ضحكات الاطفال والطبيعة.
*أهم كتاب قرأته؟
- رواية" كانديد" لفولتير.
*منجز لغيرك تمنيته لنفسك؟
- كنت اتمنى ان اكون مميزاً بالعزف على القانون كالعازف التركي هايتش توجان.
*اغنية ترددها دائماً؟
- "حاسبينك" لفاضل عواد.
*مرحلة متوهجة في حياتك؟
- مرحلة التسعينيات، خصوصاً تقديمي لبرنامج "نادي هيلا هوب"
*شيء ندمت عليه؟
- ترك العزف على آلة القانون.
*ماالذي يبكيك؟
- اهمال الابناء للوالدين عند وصولهم لمرحلة عمرية معينة.
*بلد تود زيارته؟
-مصر
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