وليد حبوش: كنْ مبتسماً وازرع الفرح

2019/10/22 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / زينب صاحب

بدأ مشواره الفني بالغناء، ثم اتجه في ما بعد الى عالم الاطفال، فقدم لهم اغاني وبرامج اشهرها برنامج " نادي هيلا هوب " الذي مازال راسخاً في ذاكرة العديد من الاجيال، بعدها مر ضيفنا بمحطات عملية مختلفة حصد خلالها النجاح والتألق وليد حبوش ضيف "الصباح كافيه" لهذا اليوم

*حدث من الماضي عالق في ذاكرتك؟

- دخولي للاذاعة والتلفزيون عام 1980

*لازمة ترددها باستمرار؟

- كنْ مبتسماً متفائلاً وازرع الفرح والمرح اينما تحل.

*تأمل المستقبل؟

-غداً سيكون اجمل.

*حدث انعطف بحياتك؟

- تقديم البرامج.

*هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟

-نعم لان عملي هو هوايتي منذ الصغر.

*ماالذي يستفزك جمالياً؟

- ضحكات الاطفال والطبيعة.

*أهم كتاب قرأته؟

- رواية" كانديد" لفولتير.

*منجز لغيرك تمنيته لنفسك؟

- كنت اتمنى ان اكون مميزاً بالعزف على القانون كالعازف التركي هايتش توجان.

*اغنية ترددها دائماً؟

- "حاسبينك" لفاضل عواد.

*مرحلة متوهجة في حياتك؟

- مرحلة التسعينيات، خصوصاً تقديمي لبرنامج "نادي هيلا هوب"

*شيء ندمت عليه؟

- ترك العزف على آلة القانون.

*ماالذي يبكيك؟

- اهمال الابناء للوالدين عند وصولهم لمرحلة عمرية معينة.

*بلد تود زيارته؟

-مصر

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