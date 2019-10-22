وزارة الاعمار: انجاز التصاميم الاساسية الاولية لاربع مدن جديدة

2019/10/22 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء انجاز التصاميم الاساسية الاولية لاربع مدن جديدة في محافظات بغداد و واسط والانبار وبابل ضمن البرنامج الحكومي لتوفير اراضي سكنية مخدومة وبأسعار ومساحات متنوعة لاستيعاب مختلف مستويات الدخل وتقليل ازمة السكن.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المدن الاربع الجديدة ستوفر اكثر من مئتي الف وحدة سكنية (عمودي وافقي) بواقع ١٠٠ الف وحدة سكنية في بغداد/المدائن و٥٠ الف وحدة سكنية في واسط و ٣٥ الف وحدة سكنية في الانبار و٢٧ الف وحدة سكنية في بابل"، مبينا ان "الوزارة تدعو المحافظات الى الاسراع في انجاز التصاميم التفصيلية واعمال المسح والفرز للمباشرة بتنفيذ هذه المشاريع".

وكانت الوزارة قد اعلنت سابقا انجاز تصاميم مدينة السياب في محافظة البصرة والتي ستوفر حال انجازها ٤٠ الف وحدة سكنية منها ١٧ الف جاهز للفرز حاليا.

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