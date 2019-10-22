2019/10/22 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني رفيع، اليوم الثلاثاء، بأن عملية عسكرية واسعة ستنطلق يوم غد في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"عملية الاستطلاع التي استشهد خلالها قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي ومرافقيه ظهر اليوم قرب سامراء، كانت تمهيدا لإنطلاق عملية عسكرية يوم غد الأربعاء".

وأضاف أن"العملية من المقرر أن تنطلق بشكل مشترك بين عمليات سامراء وعمليات صلاح الدين، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

وكانت قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي استشهد مع عدد من مرافقيه بتعرض لداعش الارهابي ، خلال عملية استطلاع بزورق نهري بمنطقة الزنكورة قرب سامراء، ظهر اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف تفاصيل عملية الاستطلاع التي شهدت هجوم سامراء.. هذا ماسيشهده يوم غد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف تفاصيل عملية الاستطلاع التي شهدت هجوم سامراء.. هذا ماسيشهده يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).