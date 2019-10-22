حسين علوان حسين - الفاشية الجديدة : الحلف الصهيوني لنتنياهو و ترَمپ و آل سعود 8-10

2019/10/22 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين بعض مميزات الفاشية الجديدة في عهد ترَمپبتاريخ 14 كانون الثاني من عام 2017 ، كتب "هنري جيرو" (Henry Giroux ) من جامعة ماكماستر تحت عنوان : " عودة الفاشية و حرب ترَمپ على الشباب : فاشية ترَمپ هي النتاج المتفرد في عصرنا لثقافتنا التجارية و لوسائل الإعلام الخاضعة للشركات "ما هو آت :"غالبا ما يتم طوي كلمة الفاشية في بطون كتب التاريختستحضر كلمة الفاشية تلك الفترة التاريخية الغاب......

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