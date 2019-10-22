قبيل جلسة البرلمان.. المالكي والحلبوسي يبحثان تلبية مطالب المتظاهرين وتأكيدات على حق التظاهر

2019/10/22 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مكتبه ببغداد وجرى بحث المستجدات السياسية التي يشهدها العراق.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن الأخير “استقبل رئيس بمكتبه، مساء اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبينا أن “اللقاء جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة […]

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