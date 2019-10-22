بومبيو: نتفهم القلق التركي وترمب استخدم معها “الحب القاسي”

2019/10/22 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ان بلاده تتفهم القلق التركي من الأوضاع الأمنية، على حدودها مع سوريا.

وأوضح بومبيو في تصريح، ان الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد، مباعث القلق الأمنية المشروعة لتركيا، بشأن مناطق شمال شرقي سوريا، وقامت وزارة الخارجية وفق ذلك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، بالعمل على إقامة المنطقة الامنة.

وأضاف بومبيو، ان الرئيس ترمب كان مستعدا لإلحاق خسائر بتركيا، وزيادتها لاحقا، في حال مواصلة الاخيرة عمليتها العسكرية، واللجوء الى القوة الاقتصادية لأمريكا، لتجنب مواجهة مباشرة مع حليف لها في الناتو، مبينا ان ترمب اضطر لإستخدام ما اطلق عليه ” بعض الحب القاسي”، ضد تركيا لتجنب مواجهة مباشرة معها.

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