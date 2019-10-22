طريقة جديدة لمنع الغش في الامتحان

2019/10/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أثارت صورة لطلاب مدرسة هندية يضعون على رؤوسهم صناديق من الورق المقوى لمنعهم من الغش، موجة كبيرة من الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تقديم اعتذار من قبل المدرسة.ووفقا لمدير المدرسة، فإن الإجراء هذا تم اتخاذه في الأسبوع الماضي، وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون ...

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