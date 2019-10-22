2019/10/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -1- روي عن الرسول الاعظم (ص) انه قال : ” سيد القوم خادمهم كنز العمال /ج6/710 باختصار شديد نقول : لا النسب العريق ولا الشرف الباذخ ولا الثروة الضخمة ، ولا سعة النفوذ ، ولا الشهادات الجامعية العليا ، ولا الاعراض الدنيوية مهما بلغت من الاهمية، هي التي تجعل الرجل كبيرَ قَوْمِهِ وزعيمَهُم مالم يكن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو سيّد القوم ؟) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو سيّد القوم ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).