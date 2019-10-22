سيارة “ماكلارين سينا” الجديدة لسباقات “الفورمولا واحد”

2019/10/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: كشفت شركة ماكلارين البريطانية عن سيارتها الخارقة الجديدة التي تحمل اسم سينا وستكون ملائمة لسباقات السيارة “الفورمولا واحد”.وتتميز السيارة بإمكانية السير على الطرقات العامة، كما تسهم في تسليط الضوء على اتساع نطاق العلامات التجارية لسيارات مكلارين، وقد سميت السيارة تيمناً بالأسطورة البرازيلي “أيرتون سينا دا سيلفا” سائق سباقات الفورومولا، تخليداً ...

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