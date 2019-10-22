2019/10/22 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي تحثُّ السلطات العراقية على منع العنف وتمكين المظاهرات السلميّة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي تحثُّ السلطات العراقية على منع العنف وتمكين المظاهرات السلميّة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).