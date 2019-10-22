العبادي يعلق على التقرير النهائي للتظاهرات ويطالب الحكومة بالاستقالة

2019/10/22 | 21:50

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بغداد اليوم _ بغداد

علق رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على التقرير الحكومي بشأن التظاهرات الأخيرة، فيما دعا الحكومة إلى الاستقالة و"الاعتذار" من الشعب.

وكتب العبادي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين".

وأضاف: "على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا، #لا_لبيع_الوطن".

وكانت لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مطلع الشهر الجاري، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقرير النهائي لتحقيقها، وقد صادق عليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونفت اللجنة في تقريرها، "صدور أية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبيناً أن "الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في إطلاق النار من قبل المنتسبين، إضافة إلى قيام بعض المتظاهرين برمي قنابل المولوتوف باتجاه القوات الامنية ادت لإصابة عدد من المنتسبين".

واوصت اللجنة بـ"إعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الامني له وقائد فرقة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الاولى وقائد شرطة بغداد، واعفاء امر اللواء الاول في التدخل السريع وامر فوج الثاني اللواء الاول لرئاسة الجمهورية وامر الفوج الثاني فرقة 11 وامر فرقة مغاوير الشرطة الاتحادية".

وجاء أيضا "اعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار ومدير مخابرات ذي قار ومدير الامن الوطني، واعفاء قائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات ومكافحة الارهاب المحافظة ومدير حماية المنشآت والشخصيات وامر فوج الطوارئ، فضلا عن اعفاء قائد شرطة ميسان ومسؤول حماية مجلس المحافظة ومدير شؤون افواج الطوارئ وامر فوج المهمات الخاصة".

كما اوصت اللجنة بـ"اعفاء قائد شرطة واسط ومدير مخابرات المحافظة ومدير الاستخبارات ومدير الامن الوطني ومدير مكافحة الاجرام، بالإضافة إلى اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه ومدير حماية المنشآت وامر افواج الطوارئ في المحافظة".

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