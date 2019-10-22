العبادي يشكك بالتقرير الحكومي عن أحداث التظاهرات ويطرح فرضية تخص استهداف المتظاهرين

2019/10/22 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في التقرير الحكومي الخاص بأحداث تظاهرات الأسبوع الأول من تشرين الأول، فيما دعا الحكومة إلى الاستقالة.وقال العبادي في تغريدة على تويتر، أطلع عليها “يس عراق” إن، “التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين، على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق […]

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