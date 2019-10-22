السُكر لا يُحسّن من مذاق الشاي عند شربه

2019/10/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوليفيا بيتير

ترجمة: شيماء ميران

ربما تكون فكرة شرب الشاي من غير إضافة السكر بالنسبة للبعض ترسل تنبيهات الى العمود الفقري.



لكن بحسب دراسة جديدة وُجد ان إضافة ملعقة كاملة مليئة بمادة مُحلاة قد لا تكون ضرورية للاستمتاع بشرب كوب من الشاي.

وتلك كانت نتيجة التحليل الذي قام به باحثون في كل من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز لمدة شهر على اقل تقدير،اذ راقبوا من خلاله عادات شرب الشاي لاربعة وستين رجلا اعتادوا شرب شايهم محلى بالسكر دائما.

وتم الطلب من المشاركين في هذه الدراسة اما التوقف عن اضافة السكر للشاي طوال فترة الليل، ومن ثم تقليل الكمية المضافة بشكل تدريجي، او الاستمرار بشرب الشاي المحلى ووضعهم كمجموعة تحت المراقبة.

فوجدَ الباحثون بعد مُضي اربعة اسابيع ان اولئك الذين قللوا او توقفوا عن إضافة السكر ما زالوا يستمتعون بشرب

شايهم.

وبعد انتهاء الدراسة اشارت النتائج الى ان 42 في المئة من الرجال ضمن المجموعة التي قللت من إضافة السكر بشكل تدريجي قد توقفوا عن اضافته الى شايهم، وان 36 بالمئة من مجموعة تقليل السكر طوال فترة الليل تركت السكر ايضا.

واستنتج معدّو الدراسة بأن “تناول السكر بشكل مفرط هو مشكلة صحية عامة، والسكر الموجود في المشروبات يسهم بشكل كبير في مجمل الكمية المتناولة، وتقليل الحصول على السكر من المشروبات قد يساعد في تقليل مجمل الاستهلاك”.

التأقلم مع المذاق الجديد

وفي الوقت الذي يوضح فيه معدو الدراسة ان هناك حاجة الى اختبار اوسع لتأكيد النتائج، فان من الاضافات التي يمكن ان يتم اختبارها في فحوصات مشابهة لتقليل تناول السكر الموجود في المشروبات الاخرى هي عصير القرع على سبيل المثال.

وقدم فريق الباحثين نتائج بحثهم التي تم استعراضها من قبل مسؤولي المؤتمر الاوروبي للسمنة الذي اقيم في كلاسكو بداية الشهر الجاري.

وبحسب هيئة الصحة الوطنية البريطانية فان البريطانيين يستهلكون 700 غم من السكر اسبوعيا، اي ما يعادل 140 ملعقة شاي للشخص الواحد.



وهذا يتجاوز بكثير الحد الموصى به يوميا، والذي تعدى الى 210 غم اسبوعيا اي بمعدل 30 غم في اليوم

الواحد.

مصادر غذائية اخرى

كما يمكن ان يتسبب استهلاك الكثير من السكر بتسوس الاسنان وزيادة في الوزن.



ويقول رئيس المنتدى الوطني للسمنة تام فراي” ان فكرة خفض تناول السكر هي فكرة رائعة، فنحن نحصل على كل السكر الذي نحتاجه من مصادر غذائية اخرى، واكتشافات الباحثين يجب ان تأتي بما يكون متوقع”.

ويضيف فراي “ان تقليل السكر بشكل تدريجي يسمح لبراعم التذوق ان تتأقلم مع المذاق الجديد، وربما تقلل من صدمة الجهاز الهضمي المفاجئة، واوضحت الدراسة ان النتيجة النهائية هي ذاتها.



وقد يكون الاختبار الاوسع المقترح من قبل معدي الدراسة غير ضروري ايضا، لان من بين النجاحات المحققة جراء فرض ضريبة المشروبات المحلاة قبل عام مضى، كان تخلي الناس تماما عن شرب ست رُزم من الكولا المحلاة بشكل فعلي، والانتقال الى شراء الصنف الخالي من السكر بشكل اكثر “.

عن صحيفة الاندبندنت

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