العبادي يدعو الحكومة إلى الاستقالة والاعتذار من الشعب

2019/10/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالاستقالة والاعتذار إلى الشعب العراقي، لأن تقرير اللجنة التحقيقية لم يكشف الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين.

وذكر العبادي في تغريدة تابعتها "الغد برس" "على "الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل، خصوصاً وأن استهدافهم حصل في أكثر من محافظة وفي أكثر من موقع، مما يدل على أن التوجيه كان من جهة مركزية عليا".

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