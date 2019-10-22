مجلس الوزراء يوافق على تسديد مستحقات الأجراء والعاملين في الموارد المائية

2019/10/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلن وزير الموارد المائية جمال العادلي، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتسديد النسبة الثانية (50%) المتبقية من المستحقات المالية لتاركي العمل من الاجراء اليوميين، والعاملين على الملاك المؤقت، والمتعاقدين في وزارة الموارد المائية.

وقال بيان لوزير الموارد تلقته "الغد برس"، إن " مجلس الوزراء وافق على الصرف خلال جلسة اليوم، للمستحقات التي لم تصرف بحسب قرار مجلس الوزراء (52 ) لسنة 2017".

وفي شأن آخر أكد العادلي "إقرار مجلس الوزراء باستثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد اجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك المؤقت والمتعاقدين مع الوزارة" .

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